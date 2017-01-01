Yeni Malatya'nın gözü Milan Djuric'te!

Sarı-kırmızılı kulüpte transfer çalışmaları kapsamında forvet bölgesi için düşünülen İtalya Seri B takımlarından Cesena'nın 1.99'luk forveti Milan Djuric'in bonservis ücretini indirmek için pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

"HER KONUDA ANLAŞTIK AMA BONSERVİSİ BİRAZ YÜKSEK"

Transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Gevrek, "Milan Djuric ile pazarlığımız sürüyor. Çok istediğimiz bir futbolcu. Her konuda anlaştık ama biraz bonservisi yüksek. Djuric'i transfer etmek için gerekirse sponsor bulacağız. Çünkü forvette bir pivot santrfor eksiğimiz var. Sinan'ın da ayrılması gündemde biliyorsunuz. Bu bölgeye direkt oynayacak bir futbolcu almamız şart" diye konuştu.

4 İSİM GÖNDERİLDİ

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında 4 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Malatya ekibinde Erkan Sekman, Ahmet Burak Solakel, Semih Beyaz ve Sinan Özkan ile yolların ayrıldığı belirtildi. Ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Erkan Sekman, Sinan Özkan ve Semir Beyaz ve teknik heyetin raporu doğrultusunda gözden çıkarılan Ahmet Burak Solakel'in ligin ikinci yarısı için düşünülmediği ve bu nedenle yolların ayrıldığı öğrenildi.

Bu oyunculardan Ahmet Burak, Sinan ve Erkan'ın bonservisiyle, Semih'in ise kiralama yoluyla gönderilecekleri bildirildi. Genç oyunculardan Rahman Buğra'nın da alınacak yeni isimlerin durumuna göre kiralık olarak başka bir kulübe gönderilip gönderilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

AMUTU, ÜLKESİNDE YILDIZLAR GİBİ KARŞILANDI

Öte yandan forvet oyuncusu Austin Amutu, doğduğu yer olan Nijerya Jos'ta yıldızlara yakışır bir törenle karşılandı.

Devre arası tatili nedeniyle memleketine giden Amutu'ya hemşehrileri büyük bir karşılama töreni hazırladı. Silahlı korumalar eşliğinde girdiği köyünde büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Amutu, bu ilgiye yanında getirdiği Yeni Malatyaspor formalarını dağıtarak karşılık verdi.

Yeni Malatyaspor ile anlaşmadan önce kısa bir süreliğine Arsenal takımında denenmeye de alınan Amutu'nun ismi ülkesinde yıldız futbolcular arasında bulunuyor. Austin Amutu, Yeni Malatyaspor'da ligin ilk yarısında beklenen performansı sergileyemedi. Nijeryalı futbolcu forma giydiği 14 resmi maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.