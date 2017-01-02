Akhisar'a Çin'den stoper: Miral Samardzic

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Akhisarspor'umuz Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinden Henan Jianye'da forma giyen Slovenya Milli oyuncusu Miral Samardi ile son 1 yılı opsiyonlu olarak 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Kulüp Başkanımız Hüseyin Eryüksel Yönetim Kurulu üyelerimiz Süleyman İşci, İbrahim Evren Acar ve Zekeriya Güneş katıldı. Akhisarspor'umuza hayırlı olsun."

Süper Lig temsilcisinin yeni transferinin yarın Antalya'da başlayacak olan devre arası kampına katılacağı bildirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER