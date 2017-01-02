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Miral Samardzic Akhisar Belediyespor
FUTBOL

Akhisar'a Çin'den stoper: Miral Samardzic

Akhisar Belediyespor, Olcan Adın ve Daniel Larsson'un ardından Slovenya Milli Takımı oyuncusu Miral Samardzic ile 3.5+1 yıllık anlaşmaya vardı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:24:37 Güncelleme: 17:26:19

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akhisarspor'umuz Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinden Henan Jianye'da forma giyen Slovenya Milli oyuncusu Miral Samardi ile son 1 yılı opsiyonlu olarak 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Kulüp Başkanımız Hüseyin Eryüksel Yönetim Kurulu üyelerimiz Süleyman İşci, İbrahim Evren Acar ve Zekeriya Güneş katıldı. Akhisarspor'umuza hayırlı olsun."
Süper Lig temsilcisinin yeni transferinin yarın Antalya'da başlayacak olan devre arası kampına katılacağı bildirildi.

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