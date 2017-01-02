Sunderland: 2 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Stadium of Light'ta oynanan mücadele Sunderland ile 2-2 berabere kaldı.



Liverpool, 19. dakikada Sturridge ve 72. dakikada Mane ile 2 kez öne geçerken, Sunderland 25. ve 84. dakikalarda Jermain Defoe'nun penaltı golleriyle 2 kez eşitliği yakaladı ve maçtan da puanı çıkardı.

Bu sonucun ardından Liverpool 4 maç sonra puan kaybı yaşamış oldu ve 44 puanla 2. sırada kaldı. Sunderland ise 2 maç sonra puan kazandı ve 15 puanla 18. basamakta yer aldı.

Premier Lig'de aranın ardından 21. haftada Liverpool deplasmanda Manchester United ile karşılaşacakken, Sunderland ise evinde Stoke City'yi konuk edecek.

Günün diğer maçları;



Middlesbrough 0-0 Leicester City

Everton 3-0 Southampton

West Bromwich 3-1 Hull City