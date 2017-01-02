İNGİLTERE HABERLERİ
02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Liverpool
FUTBOL

Sunderland: 2 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, depalasmanda Sunderland ile 2-2 berabere kaldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 20:24:09 Güncelleme: 20:26:57

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool,  Stadium of Light'ta oynanan mücadele Sunderland ile 2-2 berabere kaldı.

Liverpool, 19. dakikada Sturridge ve 72. dakikada Mane ile 2 kez öne geçerken, Sunderland 25. ve 84. dakikalarda Jermain Defoe'nun penaltı golleriyle 2 kez eşitliği yakaladı ve maçtan da puanı çıkardı.

Bu sonucun ardından Liverpool 4 maç sonra puan kaybı yaşamış oldu ve 44 puanla 2. sırada kaldı. Sunderland ise 2 maç sonra puan kazandı ve 15 puanla 18. basamakta yer aldı.

Premier Lig'de aranın ardından 21. haftada Liverpool deplasmanda Manchester United ile karşılaşacakken, Sunderland ise evinde Stoke City'yi konuk edecek.

Günün diğer maçları;

Middlesbrough 0-0 Leicester City
Everton 3-0 Southampton
West Bromwich 3-1 Hull City

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Liverpool: 4 - Stoke City: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Liverpool 4'ledi!
Everton: 0 - Liverpool: 1
FUTBOL

Derbi Liverpool'un!
Liverpool: 2 - Sunderland: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Liverpool doludizgin!
Şaşırtan akrabalıklar
MAGAZİN

Oğlu da ünlüymüş...