Semih Şentürk'ün gelmemesi için kampanya başlattılar!

Transfer çalışmaları kapsamında forvete takviye yapmak için bir süredir arayışta olan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi rotayı Eskişehirsporlu Semih Şentürk'e çevirince taraftarından beklemediği bir tepki aldı.



'Nöbetçi Golcüyü İstemiyoruz' ismi altında sosyal medyada bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Semih'in alınmaması yönünde yönetime attığı mesajlarla sesini duyurmaya çalışıyor. Taraftarın tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin ise bu transferi askıya aldığı öğrenildi.



MURAT AKÇA'YA YAPTIĞI HAKARET ÇOK KONUŞULMUŞTU

Malatyalı taraftarların Semih Şentürk transferine karşı olmalarının nedeni ise TFF 1. Lig'in ilk yarısında Eskişehir'de oynanan maçta golcü futbolcunun Evkur Yeni Malatyaspor'lu Murat Akça'ya yaptığı sportmenlik dışı hareket olduğu belirtildi.



Ligin 11. haftasında oynanan Eskişehirspor - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının 44. dakikasında bir pozisyonda rakibi Murat Akça'ya sert girdiği için hakem Fırat Aydınus'tan direkt kırmızı kart gören Semih, oyundan çıkarken yaptığı centilmenlik dışı hareketle uzun süre tepki almıştı.



Golcü futbolcunun, kart gördüğü pozisyonun içerisinde olan Murat Akça'ya saha kenarında su içerken vurduğu kare maçın önüne geçmişti.

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