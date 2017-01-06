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Matej Mitrovic
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Beşiktaş Mitrovic'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, yeni stoperi Matej Mitrovic'in maliyetini borsaya bildirdi. Mitrovic için kulübüne 4.2 milyon euro bonservis ödenecek

06 Ocak 2017 Cuma, 12:34:09 Güncelleme: 13:11:29

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ BEŞİKTAŞ"
Kara Kartal'ın yeni transferi Hırvat Matej Mitrovic, sağlık kontrollerinin ardından BJK TV'ye açıklamalarda bulundu. Teklif geldiğinde menajeriyle oturup konuştuklarını belirten Mitrovic, "Büyük bir takımdan teklif geliyor. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş. Oturup konuştuk. Türkiye'nin en büyük kulübüne imza atmaya geldim. Zaten kendi kariyerim açısından da Beşiktaş'ta kendimi kanıtlayıp şampiyonluklarla daha ileriye götürmek istiyorum. En büyük hedefimdi zaten büyük bir takımda oynamak ve hedeflere ulaşmak. Sahada her şeyimi göstereceğim, neler yapabileceğimi göstereceğim. Oyunda, sahada agresif taraflarımı göstereceğim. Agresif ve iyi oyunla kendimi göstereceğim. Stadı gördüm. Taraftarlar dünyanın en iyi taraftarı. Sabırsızlıkla bekliyorum, sahaya inip kendimi taraftara göstermek için. Avrupa'da geldiğim takımla bir tecrübe edindim. Beşiktaş'ta da inşallah daha ileriye gideceğiz. Beşiktaş'ta çok büyük isimlerin yanında yer alacağım. Onlarla birlikte kariyerimizi en üst seviyeye taşıyacağız" dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 26 dakika önce
    puan başı nedir ya
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