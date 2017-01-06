Matus Bero ameliyat oldu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcunun ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiği anımsatılarak, oyuncuya uygulanan tedaviler sonucu ligin ilk devresini tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada, Slovak futbolcunun Antalya Belek'te devam eden kampta ağrılarının arttığına işaret edilerek, "Oyuncumuza dün gittiği Almanya’nın Berlin kentinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk’ün de katılımıyla artroskopik ameliyat yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero'nun rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi beklenmektedir." denildi.