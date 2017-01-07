ALTINORDU HABERLERİ
07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Murat Hocaoğlu Altınordu
FUTBOL

Altınordu'da Murat Hocaoğlu'yla yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı kaleci Murat Hocaoğlu ile yollarını ayırdı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:02:33 Güncelleme: 13:04:23

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, genç futbolcuların önünü açmak amacıyla Murat Hocaoğlu ile anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Oyuncuya hizmetleri için teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

1995 doğumlu kaleci, Altınordu'da ligde ve kupada birer maçta forma giydi.

Altınordu'da daha önce Göksu Türkdoğan, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Üstün Bilgi, Emre Kara, Kenan Karışık, Umut Sözen ve Muhammed Emel de takımdan ayrılmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu, Habertürk'e konuştu: "İlk kramponumu Fatih Terim aldı"
FUTBOL

"Ayağımda yırtık ayakkabıyla idman yaparken..."
Sergen Yalçın'ın takımına 4 Beşiktaşlı!
FUTBOL

Sergen Yalçın'ın takımına 4 Beşiktaşlı!
Günün öne çıkan transfer iddiaları (7 Ocak 2017)
FUTBOL

Beşiktaş gözden çıkardı, Galatasaray ve Trabzon talip ...
Samuel Eto'o transferinde son dakika! İşte yeni takımı...
FUTBOL

İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!