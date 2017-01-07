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Vladimir Koman: Levent Şahin takıma iyi bir hava kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un Macar orta saha oyuncusu Vladimir Koman, yeni teknik direktörleri Levent Şahin'le sezonun ikinci bölümünde çıkış yakalamak istediklerini belirtti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 13:14:15 Güncelleme: 13:15:42

Koman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, devre arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Takım arkadaşlarıyla iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Koman, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor bir ilk bölüm geçirdik. Kayserispor ve Medipol Başakşehir maçlarında çok iyi reaksiyon gösterdik. Neler yapabildiğimizi sahada herkese gösterdik. Devre arasında çok çalışıp, ikinci bölüme çok iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Teknik direktör Levent Şahin'in gelmesi takıma iyi bir hava kattı. Levent hocamız çok karakterli bir insan. Göreve başlar başlamaz bize düşüncelerini anlattı. Geldiği günden bu yana bizimle birebir konuşmalar yapıyor. Levent Şahin'in kariyeri ve yaptığı işler ortada, hocamızla ligde çıkış yakalamak istiyoruz. Emin ellerde olduğumuzu biliyoruz."

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