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FUTBOL

Menajeri Fenerbahçe'ye pazarlamaya çalıştı!

08 Ocak 2017 Pazar, 00:03:07

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    HABERTÜRK SPOR | ÖZEL HABER | MERİÇ MÜLDÜR

    Quaresma’nın Beşiktaş ile sözleşme yenileme aşamasında can sıkıcı gelişmeler yaşanabileceğine dün işaret etmiştim. Bazı bilgiler geliyordu da teyide muhtaçtı. En yetkili ağızlardan teyitleri aldım, tüm detayları ile yazıyorum. 

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    Quaresma ve menajerleri kısa bir süre önce Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturdu. 

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    Bu görüşmenin ardından Q7’nin (yıllık 1.6 milyon Euro alıyor), Aboubakar kadar (yıllık 3.3 milyon Euro garanti ücreti var) para istediği şeklinde haberler yayınlanmasına rağmen Beşiktaş yönetiminden “Sorun yok. Prensipte anlaştık” açıklamaları geldi.

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