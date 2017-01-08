Fenerbahçe: 5 - Denizlispor: 1 | MAÇ SONUCU

Devre arası hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Denizlispor'u 5-1 farklı yendi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 6., 18. ve 83. dakikalarda Fernandao ile 43. dakikada yeni transfer Oleksandr Karavaiev ve 54. dakikada Salih Uçan'dan geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 65. dakikada Andre Moritz penaltıdan kaydetti. F.Bahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev, 36. dakikada sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





Fenerbahçe, 11 Ocak günü Arnavutluk ekibi Partizani ile bir hazırlık maçı daha yapacak.