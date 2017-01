Ferhat Öztorun: "Bütün sistem şu ana kadar çok güzel işliyor"

Antalya Belek'te ikinci yarı öncesi kamp hazırlıklarını sürdüren lider Medipol Başakşehir'de başarılı futbolcu Ferhat Öztorun, açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir ilk yarı geçirdiklerini ifade eden Öztorun, "Kampa başladık ve burada çalışmalarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bulunduğumuz konumu korumak istiyoruz. Ligin ikinci yarısı daha zor olacak ve bunun bilincindeyiz. Daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz ve inşallah güzel bir başlangıç yapıp arkasını da getiririz" diye konuştu.



"SİSTEM ÇOK GÜZEL İŞLİYOR"

Deneyimli defans oyuncusu, Medipol Başakşehir'in şampiyon olacağını takıma transfer olurken hayal edip etmediğinin sorulması üzerine şunları söyledi: "Buraya gelirken Abdullah Hoca ile konuşmuştuk. Sistemi olan ve yeni kurulan bir takımdı. Bütün sistem şu ana kadar çok güzel işliyor. Konuşmak için daha çok erken ancak şu an çok güzel bir konumdayız. Bunu korumak istiyoruz. Lig sonunda göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK TAKIMLARLA OYNAMAK DAHA ZORLU"

Ligin ilk devresinde 3 büyüklerden alınan 7 puanın sorulması üzerine Ferhat, "Biz aslında maçlara tek tek bakıyoruz. Aslında bir maç kazandığınız zaman 3 puan veriyorlar, rakip fark etmiyor. Tabii ki büyük takımlarla oynamak daha zorlu. O maçlarda galip gelmek daha keyifli ama sonuçta her maç 3 puan. Biz burada toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız diye düşünüyorum" dedi.



Takımdaki rekabet durumu hakkında da bilgi veren Ferhat Öztorun, "Benim bölgemde 3 oyuncu var. Her bölgede de oynayacak oyuncular var. Seçime göre değişiyor bu isimler. Başarının temellerinden biri de budur. Çünkü burada herkes iyi olmak için, forma almak için çalışıyor. Bu mücadele de takıma katkı sağlıyor diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.