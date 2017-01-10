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Martin Demichelis
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Martin Demichelis, Espanyol'dan ayrıldı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol, Arjantinli savunma oyuncusu Martin Demichelis ile yollarını ayırdı

10 Ocak 2017 Salı, 19:09:53 Güncelleme: 19:11:12

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Espanyol formasıyla La Liga'da sadece 2 maçta görev aldı. Demichelis, Eibar mücadelesinde 90, Real Betis karşısında ise 8 dakika oynama şansı buldu.

Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Demichelis, Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Malaga ve Atletico Madrid ile İngiltere'nin Manchester City ekiplerinde de görev yaptı.

Arjantinli futbolcu, Bayern Münih ile 4, Manchester City ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

 

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