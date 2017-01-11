Turgut Doğan Şahin: Hedefimiz sezonu ilk 6'da bitirmek

Kasımpaşa'nın Nijerya asıllı Macar futbolcusu Kenneth Karim Otigba, Spor Toto Süper Lig'in, yıldız oyuncularıyla Hollanda liginden ayrıldığını söyledi.

Lacivert-beyazlıların sezon başında Hollanda'nın Heerenveen takımından transfer ettiği 24 yaşındaki stoper, yaptığı açıklamada, Süper Lig'de sezona iyi başlayamadıklarını belirtti.

İkinci devre için olumlu hisleri olduğuna değinen Otigba, "Sezona çok kötü başlangıç yaptık. Daha sonra Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğe gelmesiyle bir ivme yakaladık ve galibiyetler almaya başladık. Sezonun ilk devresini istediğimiz gibi bitiremedik. Amacımız, olabildiğince fazla maç kazanarak, sıralamada üst sıralara tırmanmak. Herkes bunun için çalışıyor. Sezonun ikinci devresi için oldukça olumlu hislerim var." diye konuştu.

Otigba, Kasımpaşa'ya geleli 5 ay olduğunu vurgulayarak, "İlk geldiğimde ligi tanımak ve lig hakkında bilgi sahibi olmak benim için önemliydi. Daha sonra oynamaya başladım. Bununla nasıl bir lig olduğunu ve nasıl futbol oynandığını kavradım. Adapte oldukça performansımı geliştiriyorum. Bu da bana daha fazla güven kazandırıyor. Şu anda daha güvenli oynuyorum. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bu kaliteye sahip olduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK FUTBOLCULAR OYNUYOR"

Süper Lig ile Hollanda ligini kıyaslayan Otigba, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki büyük takımlarda oynayan yıldız isimleri düşündüğümüzde Hollanda'daki ligden farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Buradaki takımlarda daha iyi ve büyük futbolcular oynuyor. Türkiye liginde bir hafta maçı kazanmamız gerekiyor diye düşünürken, diğer hafta büyük takımlara ve dünya şampiyonlukları yaşamış futbolculara karşı oynuyorsunuz. Bu da ligi renkli ve oynaması zevkli bir hale getiriyor. Kendinizi her zaman hazır tutmalısınız ki en iyilerle başa çıkabilesiniz."

Macaristan'ın alt yaş milli takımlarında forma giyen Otigba, tercihini Nijerya A Milli Takımı'ndan yana kullandığını belirterek, "Nijerya Milli Takımı'nda oynamayı seçtim. Şu anda herhangi bir durum yok. Nijerya Milli Takımı ile ilgili ciddi bir haber yok. Çalışmaya devam ederek, kendimi göstermeye devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

TURGUT DOĞAN: HEDEFİMİZ İLK 6-7

Lacivert-beyazı takımın deneyimli futbolcusu Turgut Doğan Şahin ise hedeflerinin sezonu ilk 6-7 sıra içinde bitirmek olduğunu söyledi.

Lige kötü bir başlangıç yaptıklarını belirten 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Teknik direktör değişikliği performans artışlarına yol açtı. Sezonun ilk yarısını 18 puanla iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda, daha fazla puan elde ederek, ligi ilk 6-7 içinde bitirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Turgut Doğan, 4. haftada 5-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının kendilerini uyandırdığını belirterek, "Fenerbahçe'ye 5-1 kaybettiğimiz maçtan sonra ilk 4 haftanın sonunda bize yakışmayan skorlar aldığımızı ve bize yakışmayan futbol oynadığımızı düşündük. Kendi aramızda toplantılar yaparak, kendimizi maçlara konsantre ettik." ifadelerini kullandı.

Ligin 16 haftalık ilk bölümündeki performansını değerlendiren lacivert-beyazlı futbolcu, "İlk devredeki performansım, önceki senelerin biraz altında. O da az forma şansı bulmamdan dolayı. Buna rağmen iyi geçtiğini düşünüyorum. Daha fazla forma şansıyla daha iyi işler yapacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.