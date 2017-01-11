Video hakem uygulaması Türkiye'ye geliyor

Süper Lig hakemleri ve Süper Lig yardımcı hakemlerinin 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Calista Luxury Otel'de devam ediyor. Seminerde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, katılımcı hakemlere sezonun ikinci yarısındaki uygulamalar ve talimatlar ile ilgili bilgi verdi.

Yusuf Namoğlu, 16 haftalık sezona iyi başladıklarını ve ilk haftaları iyi geçirdiklerini anlattı. Bir iki spesifik hata yaşandıktan sonra yeniden toparlanıldığına değinen Namoğlu, "15'inci hafta çok iyi giden haftamızdı. 16'ncı hafta bazı hataların olduğu hafta olarak hafızalarda kaldı. Burada yapmış olduğumuz hataları masaya yatırıp geleceğe dönük aynı hataları yapmamak için çeşitli uygulamalardan geçtik. İkinci yarıda bilgi dağarcığına koyduğumuz bu bilgilerle çok daha iyi maçlar yöneteceğimize, arkadaşlara inancım tamdır" diye konuştu.

Namoğlu, VAR uygulaması hakkında eleştiri dozu olan bir konuya değinmek istediğini belirtti. Hakeme yardımcı olan teknolojik bir sistem olduğunu anlatan Namoğlu, "Tıpkı gol çizgisine konan gol kararı gibi. Biz de bundan esinlenerek gözlemcilik müessesemizi, bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru Avrupa'da da olan örnekleriyle karışık hale getirip farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz" dedi.

TFF Merkez Hakem Kurulu Hakem Danışmanı İtalyan Roberto Rosetti ise maçlardaki bazı pozisyonlarda oyun kuralları hakkında hakemleri bilgi verdi.

ROSETTI: HAKEMLERİN ÖNCELİĞİ OYUNU KORUMAK

Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, "Hakemlerin ilk önceliği oyunu korumak, oyuncuları korumak ve oyunun imajını korumak" dedi.

Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, ilk olarak mücadeleler, el ve kolların kural dışı kulllanımı, profesyonel fauller, elle oynamalar, ofsayt, itirazlar adı altında 6 başlığı video yoluyla hakemlere görsel olarak anlattı. Rosetti, sunum öncesi yaptığı konuşmasında ise, "Fatih Terim'e video hakemlik ve değerli fikirlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"AYNI DİLİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Mental ve teknik açıdan yüz görüntü üzerinde pozisyon izleyerek hazırlandıklarını ifade eden Rosetti, "Sonuç olarak futbol her zaman hızlanarak devam ediyor. Çok fazla çalışarak hazırlık yapmamız gerekiyor. Futbol uluslararası dil kullanıyor ve Türkiye'de UEFA'da ve Dünya'da da aynı dili kullanmak zorundayız. UEFA'dan gelen görüntülere göre kendi çizgimizi açıklayacağız. Hakemlerin ilk önceliği oyunu korumak, oyuncuları korumak ve oyunun imajını korumak" diye konuştu.

Rosetti video ile pozisyonlarla ilişkin yapılan görsel anlatımda özellikle ikili mücadeleler sırasında futbolcuların birbirlerine arkadan yaptığı sert ve sakatlanmaya yönelik hareketlerin kırmızı kart ile cezalandırılması konusunda hakemlere uyarılarda bulundu.