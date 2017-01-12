Olcay Şahan, Trabzonspor'da!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor'un Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan ile anlaştı. Trabzonspor, Olcay Şahan'ın transferi için Beşiktaş'a 200 bin Euro ödeyecek. Oyuncuya ise yıllık 1.7 milyon Euro ücret ödenecek.

Trabzonspor, Olcay Şahan için basın toplantısı düzenlendi.



İŞTE OLCAY ŞAHAN'IN AÇIKLAMALARI:

"Şu an çok mutluyum. Beşiktaş yöneticilerine ve başkanına teşekkür ediyorum. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geldim. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu takıma büyük katkılar sağlayacağıma inanıyorum. Bugün başka büyük bir camiaya geldim. Feda sezonunda geldim Beşiktaş'a. Burada da aynı kardeşlik var. Uyum sağlayacağım. Ayrılmak zor oldu. Takım arkadaşlarımla vedalaşamadım. Beşiktaş'ta 10 numarayı giydim, gurur duydum. Taraftarlar belki Sergen ve Delgado'dan sonra 10 numarayı giydiğim için tepki gösterdi. Herhalde artık Oğuzhan giyer. Beşiktaş'tan ayrılmam çok zor oldu. Mehmet Ekici'yi 15 yıldır tanıyorum. Buraya gelmeden önce onunla konuştum. Trabzon'u öve öve bitiremedi."

AYNI POTANSİYEL TRABZON'DA VAR

"Beklentilerin farkındayım. Fakat ben Süper Lig'de kendimi kanıtlamış bir oyuncuyum. Bunlar gerçekler. 5 sene önce geldiğimde aç ve şampiyonluk yaşamamış Beşiktaş vardı ama başardık. Aynı potansiyel Trabzonspor'da da var. Takıma tecrübemle yardımcı olmak istiyorum. Takımın en yaşlılarından biri benim. O kadar yaşlı değilim ama abileri sayılırım. Beşiktaş beni Olcay Şahan yaptı. Beşiktaş'a zaafım var. Ama artık %100 olarak Trabzonspor'dayım."

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) January 12, 2017

Trabzonspor'dan Olcay Şahan açıklaması:



"Profesyonel futbolcu Olcay Şahan' ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş A.Ş.' ye, 200.000.-EUR ödenecektir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için 1.700.000.-EUR garanti ücret,

2018 - 2019 futbol sezonu için 1.700.000.-EUR garanti ücret,

2019 - 2020 futbol sezonu için 1.700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."