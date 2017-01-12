İngiltere Premier Lig takımlarından Swansea City, Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh'i kadrosuna kattı.

26 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kendisini 2.5 yıllığına Swansea City'e bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.



Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı futbolcu için PSV Eindhoven'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da transfer gündemine giren Narsingh, sezonun ilk yarısında PSV formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.



