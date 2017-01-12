İNGİLTERE HABERLERİ
12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Luciano Narsingh
FUTBOL

Luciano Narsingh, Swansea City'e transfer oldu

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Hollandalı oyuncu Luciano Narsingh, Swansea City'e transfer oldu

12 Ocak 2017 Perşembe, 20:38:42 Güncelleme: 20:46:50

İngiltere Premier Lig takımlarından Swansea City, Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh'i kadrosuna kattı.

26 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kendisini 2.5 yıllığına Swansea City'e bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı futbolcu için PSV Eindhoven'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın da transfer gündemine giren Narsingh, sezonun ilk yarısında PSV formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin anneleri
MAGAZİN

Serdar Ortaç'ın kayınvalidesi sosyal medyayı salladı
Şenol Güneş'in yerine...
FUTBOL

Bu iddia çok konuşulur!
Ahmet Çalık Galatasaray'da
FUTBOL

Galatasaray milli futbolcuyu transfer etti
Fenerbahçe Yusuf Namoğlu'nu topa tuttu!
FUTBOL

Fenerbahçe Yusuf Namoğlu'nu topa tuttu!