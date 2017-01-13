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FUTBOL

David Moyes'tan Jeremain Lens'e şok sözler: "Rezillik"

13 Ocak 2017 Cuma, 20:13:06

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    Sezon başında Sunderland'den Fenerbahçe'ye kiralanan ve Jeremain Lens'e İngiliz ekibinin hocası David Moyes'tan sert bir tepki geldi.

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    Lens'in Partizani maçının ardından yaptığı açıklamayla ilgili konuşan Moyes, "Senin tüm haklarını elinde bulunduran bir kulübün küme düşmesiyle alakalı yorum yapmak rezillik ve kepazelik... 

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    Kulübüne bağlı bir oyuncu böyle bir şeyi söyler mi?" ifadeleriyle Hollandalı yıldızı ağır biçimde eleştirdi.

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