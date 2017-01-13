FUTBOL
David Moyes'tan Jeremain Lens'e şok sözler: "Rezillik"
13 Ocak 2017 Cuma, 20:13:06 | Güncelleme: 20:32:26
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Sezon başında Sunderland'den Fenerbahçe'ye kiralanan ve Jeremain Lens'e İngiliz ekibinin hocası David Moyes'tan sert bir tepki geldi.
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Lens'in Partizani maçının ardından yaptığı açıklamayla ilgili konuşan Moyes, "Senin tüm haklarını elinde bulunduran bir kulübün küme düşmesiyle alakalı yorum yapmak rezillik ve kepazelik...
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Kulübüne bağlı bir oyuncu böyle bir şeyi söyler mi?" ifadeleriyle Hollandalı yıldızı ağır biçimde eleştirdi.
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Lens'in açıklamasını rezillik olarak değerlendiren İskoç çalıştırıcı, "Antrenmandayken biri gelip 'bunu gördün mü?' diyerek bu açıklamayı gösterdi...
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Bu açıklama, senin bonservisini elinde bulunduran kulübüne karşı yaptığın büyük bir rezillik" şeklinde konuştu.
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Lens'in sezon başında gitmek istediği için kiralandığını belirten Moyes, "Onunla yalnızca birkaç hafta geçirebildim. Geçen sezon çok fazla şans bulamadı...
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Sezon başında da ayrılmak istedi ve Fenerbahçe'den teklif gelince Advocaat ile çalışmak istedi" ifadelerini kullandı.
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Jeremain Lens, Fenerbahçe'nin Arnavut takımı Partizani ile karşılaştığı hazırlık maçının ardından konuşmuş ve geleceğiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamıştı.
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Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Lens, "Burada oynamaktan dolayı çok mutluyum fakat geleceğim benim elimde değil...
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Umarım burada uzun yıllar görev yapabilirim. Şayet Sunderland küme düşerse transferim daha kolay olur" şeklinde konuşmuştu. (Goal)