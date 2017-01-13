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Elazığspor Fethi Sekin
FUTBOL

Elazığspor, şehit Fethi Sekin'i unutmadı!

TFF 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor kafilesi, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti

13 Ocak 2017 Cuma, 20:54:58 Güncelleme: 20:57:04

Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bulunan şehidin kabrini ziyaret eden Elazığsporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Sekin için dua etti.

Kulüp Başkanı Sedat Karataş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile yapacakları maçın gelirinin şehidin ailesine bağışlanacağını tekrarlayan Karataş, "Oyuncularımız şehidimizin kabrini yerinde ziyaret etmek istediler. Vatan, millet sevdalısı böyle futbolculara sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Tekrar şehidimize rahmet, ailesine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Bayram Bektaş da, ülkedeki terör belasının bir an önce son bulmasını diledi.

Bektaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin üstünde oynanan oyunları hepimiz biliyoruz. Teröre karşı birlik ve beraberlik anlamında bir bütün olmamız lazım. Güçlü bir ülkeyiz ama maalesef bazı dış güçler terör eylemleri ile huzurumuzu bozmaya çalışıyor."

Takım kaptanı Onur Güney ise şehit polis Sekin'in kahramanlığı ile tüm Türkiye'ye örnek olduğunu dile getirdi.

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