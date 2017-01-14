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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer iddiaları (14 Ocak 2017)

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:13:21

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    Beşiktaş'ın, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüştüğü ve gözden çıkarılan isimlerden hangisini isterse Tomas Necid'in takasında kullanabileceğini aktardı. (Fotomaç)

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    Galatasaray Sao Paolo'nun stoperi Maicon'un transferi üzerine yoğunlaştı.Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı renklerine bağlayan Galatasaray'da yeni bir stoper arayışı devam ederken, ismi gündeme gelen Brezilyalı futbolcuya teknik direktör Jan Olde Riekerink'in tam puan verdiği bildirildi. (Milliyet)

     

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    İngiltere'nin Hull City Kulübü, kadro dışı kalan Emmanuel Emenike ile Van der Wiel'i kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ancak yönetim iki oyuncunun da satılık olduğunu, başka bir formül üzerinde durulmadığını belirterek gelen teklifleri geri çevirdi. (Milliyet)

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