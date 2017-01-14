Günün öne çıkan transfer iddiaları (14 Ocak 2017)

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"Bu demeçleri göz önüne alarak hocamızdan Mehmet’i Bursaspor maçında kadro dışı bırakmasını talep ettim. Mehmet benim isteğimle bu maçta kadro dışı kaldı.Yarın (Bugün) İstanbul’da onunla tekrar bir araya geleceğim. Bu transferde önceliğimiz birinci olarak Mehmet’in isteği, ikinci olarak ise Trabzonspor’un menfaatleri. Ben Mehmet’e ‘Menajerleri bir tarafa bırak, bu transferi bizzat ben üstleneceğim’ dedim ama buna rağmen kendisi bir takım demeçlerde buludu. Camialar arasında sorun yaratacak bu açıklamalara asla izin vermem. Trabzonspor menfaatleri göz önüne alınırsa Mehmet Ekici transferi bizim açımızdan Beşiktaş’a çok daha yakın görünüyor. Ancak Mehmet sezon sonuna kadar Trabzon’da da kalabilir. Bunu önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmeler belirleyecek. Bizim Trabzonspor olarak önceliğimiz camialar arasında sorun yaratmadan tranfseri çözmek ve kulüpler arasında yeni bir gerilim yaratmanın önüne geçmek." (Hürriyet)