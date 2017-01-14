Günün öne çıkan transfer iddiaları (14 Ocak 2017)

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:13:21 | Güncelleme: 12:20:14
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Beşiktaş'ın, Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüştüğü ve gözden çıkarılan isimlerden hangisini isterse Tomas Necid'in takasında kullanabileceğini aktardı. (Fotomaç)
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Galatasaray Sao Paolo'nun stoperi Maicon'un transferi üzerine yoğunlaştı.Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı renklerine bağlayan Galatasaray'da yeni bir stoper arayışı devam ederken, ismi gündeme gelen Brezilyalı futbolcuya teknik direktör Jan Olde Riekerink'in tam puan verdiği bildirildi. (Milliyet)
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İngiltere'nin Hull City Kulübü, kadro dışı kalan Emmanuel Emenike ile Van der Wiel'i kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ancak yönetim iki oyuncunun da satılık olduğunu, başka bir formül üzerinde durulmadığını belirterek gelen teklifleri geri çevirdi. (Milliyet)
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Shanghai Shenhua'nın Portekizli yıldızın yabancı menajerini bu transfer için devreye soktuğu ve yaptığı teklifi sürekli olarak artırdığı öğrenildi. Söz konusu menajerin, "Beşiktaş'ta mutluyum, kalmak istiyorum" tavrına rağmen Quaresma'yı ikna etmek için uğraştığı ve "Teklifler çok iyi. Çin'e gidersen Türkiye'de aldığın paranın çok fazlasını kazanırsın. Böyle bir fırsat bir daha gelmez" dediği kaydedildi. (Sabah)
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Eder'le görüşmek için devreye giren Quaresma, Lille'nin golcüsünü ikna etti. İş kulüplere kaldı. Kartal forvet transferi için büyük uğraş veriyor. Şenol Güneş'in favorisi Eder'i kiralamak isteyen yönetim Lille ile bir görüşme daha yapacak. (Takvim)
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Brezilya'dan Cruzeiro ve Santos kulüplerinin Rhodolfo'yu istediği öğrenilirken Türkiye'den de Gaziantepspor ve K.Karabükspor'un Brezilyalı oyuncu için Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı ortaya çıktı. (Takvim)
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Yönetime ve menajerlere talimet veren Aziz Yıldırım, Emenike için "İster kiralık ister bonservisiyle. Bu işi fazla uzatmayın. Artık sıkıldım" talimatını verdi. (Takvim)
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Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki hafta Doria transferi için Fransa’ya çıkarma yapacağı öğrenildi. (Fanatik)
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Chedjou’nun sözleşme feshi için üzerine kaç para verileceğinin hesaplandığı günlerde, Çin’den piyango gibi haber geldi. Süper Lig’e yeni yükselen Guizhou Zhicheng kulübü, 2.5 milyon Euro’luk teklifle kapıyı çaldı. (Fanatik)
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Deneyimli golcü Rodallega'nın sohbet esnasında Trabzonspor'la ilgili, “Mutabakat var ama görüşmeler sürüyor. Şu an net bir durumda değiliz. Pazartesi gününü bekleyip göreceğiz” dediği öğrenildi. (Fanatik)
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Bonservisi Sao Paulo ve Palmeiras kulüplerinin yanı sıra birkaç menajerlik şirketinin elinde olan Vitor Hugo için ciddi miktarda peşin para talep edildiği öğrenildi. 10 milyon Euro’dan başlayan pazarlıklar 8 milyon Euro’ya kadar düşerken, bunun 4 milyon Euro’sunun hemen istenmesi, Galatasaray’ın işini zora soktu. (Fanatik)
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Trabzonspor, kesin olarak anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Martin Caceres transferinde arzuladığı noktaya bir türlü ulaşmış değil. ABD ve ülkesinden de teklifler alan 29 yaşındaki oyuncuya önerilen maaşların Trabzonspor’un verdiği fiyatın yanından geçmemesi Caceres’i transfere ikna etti ancak oyuncunun eşi Trabzon’a gelmeye bir türlü sıcak bakmıyor. (Fanatik)
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Rizespor’dan 2 sezon önce Udinese’ye transfer olan genç sol bek oyuncusu Ali Adnan, menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildi. (Fanatik)
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Galatasaray, Ahmet Çalık'ın ardından bir de yabancı stoper almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin hedefindeki ismin Luan Garcia Teixeira olduğu iddia edildi. (Fotomaç)
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Yüksek maliyetler nedeniyle Hugo ve Vida’dan vazgeçen Galatasaray yeniden Brezilya’ya yöneldi. Hedefte 3 önemli isim var. Yönetim, listesindeki yıldızlar Maicon, Manoel Messias ve Luan'ın hem menajerleri hem de kulüpleri ile temasları sürdürüyor. (Takvim)
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Kolombiyalı yıldız Jackson Martinez'i kiralama konusunda Guangzhou’yla yaptığı pazarlıklarda büyük aşama kaydeden Siyah-Beyazlılar, son gelen haberle şok yaşadı. Tecrübeli ismin dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes’in 2 Avrupa kulübünün yüksek bütçeli tekliflerini Çin ekibine iletmesi sonrasında Kartal, transferde geri planda kaldı. (Fanatik)
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Ara transferde golcü takviyesi hedefleyen ancak Avrupa, Güney Amerika ve Uzakdoğu'da dört koldan süren tüm arayışlarına rağmen özellikle yüksek maliyetler sebebiyle bir türlü sonuca ulaşamayan Beşiktaş, sürpriz bir isim için somut adım atma hazırlığında. Saint- Etienne kulübünün 29 yaşındaki Norveçli forveti Alexander Söderlund, menajer önerisiyle siyah-beyazlı yönetimin listesine girdi. (AMK)
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Fenerbahçe yönetimi, Advocaat'ın raporu doğrultusunda transfer harekâtını dört bir koldan sürdürürken, rotayı İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen Hernanes için zemin yoklaması yapıyor. İtalyan ekibiyle 2018 yazına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. (AMK)
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Galatasaray, forvet transferinde adım adım hedefe koşuyor. Porto'dan Adrian Lopez ve Villarreal'den Pato için eşzamanlı girişim yapan sarı-kırmızılılar, ispanya cephesinde mutlu sona çok yakın. Pato ile günler öncesinde görüşen ve prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetim, Villarreal ile pazarlık masasına oturdu. (AMK)
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel'e Sporting Lisbon'un teklifi belli oldu! Sporting Lisbon'un Gregory van der Wiel'in transferi için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi sunduğu öne sürüldü. (Akşam)
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Bordo-mavililerin Sevilla'da forma giyen Brezilyalı orta saha Ganso'yu kiralık olarak almak için teklifte bulunurken, hem oyuncunun kendisinin hem de kulübünün bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Bordo-mavililerin ayrıca Al-Ain takımında forma giyen Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı orta saha Omar Abdulrahman için de menajerler aracılığıyla fiyat araştırması yaptığı ifade edildi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin masasına getiriken son isimse van Persie ve Lens'in menajeri Kees Vos tarafında önerilen Jens Toornstra. (Fotospor)
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Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın transfer etmek için müthiş bir yarış halinde olduğu Mehmet Ekici'de ibre yeniden sarı-lacivertli kulübe döndü. Beşiktaş'ın yaptığı, "Mehmet Ekici'yi devre arasında transfer edelim ama sezon sonuna kadar sizde kiralık oynasın" teklifi Trabzonspor tarafından cazip bulunsa da yıldız futbolcu tavrını Fenerbahçe'ye gitmekten yana koydu. Bu düşüncesini Trabzonspor yönetimine ileten 26 yaşındaki futbolcu, "Ben Trabzonspor'a bir şeyler kazandırarak ayrılmak istiyorum. Daha önce söylediğim gibi tercihim Fenerbahçe" dedi. Bunun üzerine Trabzonspor, Fenerbahçe ile görüşmelere yeniden başladı. Ancak bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe'nin 1 milyon 750 bin euro'luk teklifini yeterli bulmayarak rakamın artırılmasını istedi. (Fotomaç)
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Maccabi Tel Aviv, F.Bahçe'nin gözden çıkardığı Emmanuel Emenike'ye talip oldu. İsrail ekibi, Nijeryalı futbolcu için sarı-lacivertlilere başvurusunu yaptı. Kanarya teklifi kabul etti ancak Emenike'nin 700 bin euro'yu reddettiği öğrenildi. (Fotomaç)
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Yönetimin, alacaklarına karşılık bonservisini vermeyi teklif ettiği Aurelien Chedjou sözleşmesini feshetmek için üste para istedi. Levent Nazifoğlu ile görüşen Kamerunlu stoperin, "Marsilya'nın bana teklif ettiği 2 yıllık rakam, buradaki alacağımı ancak karşılıyor. Gitmemi istiyorsanız 1.5 milyon euro'mu verin, gideyim" dediği ileri sürüldü. (Fotomaç)
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Hull City'nin, Wiel'e kanca atması Fenerbahçe'nin iştahını kabartmıştı. İngiliz ekibinin teklifinin detayları da ortaya çıktı. Hull City, 1.5 yıllığına Wiel'i bedelsiz kiralık olarak alabileceğini duyurdu. 2.2 milyon euro'luk yıllık maaşı ve 750 bin euro'luk imza parası taksitini ödemeyi de kabul etti. (Fotomaç)
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Fenerbahçe, bir yandan Mehmet Ekici'nin durumunda sıcak gelişmeler yaşarken, bir yandan da orta saha için diğer adaylara yöneldi. Jose Sosa ile yeniden temas kuruluyor. Sarı lacivertliler futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. (NTVSpor)
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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Mehmet Ekici transferi büyük camialar arasında sorun yaratacak bir olaya dönüşmemeli. Mehmet ile bir araya geldik. Kendisine transferde önceliklerinin ne olduğunu sordum. Mehmet bize İstanbul’da futbol oynamak istediğini, önceliğinin de sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray olduğunu ifade etti. Ben de ona Trabzonspor menfaatlerini de gözeterek transfere yön vereceğimi söyledim. Mehmet’e ‘Fenerbahçe ile aramızda bazı sorunlar var. Yeni bir gerilimin fitilini ateşleme’ dedim. Ancak Mehmet bu süreçte kulüpten izin almadan bir takım demeçler verdi."
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"Bu demeçleri göz önüne alarak hocamızdan Mehmet’i Bursaspor maçında kadro dışı bırakmasını talep ettim. Mehmet benim isteğimle bu maçta kadro dışı kaldı.Yarın (Bugün) İstanbul’da onunla tekrar bir araya geleceğim. Bu transferde önceliğimiz birinci olarak Mehmet’in isteği, ikinci olarak ise Trabzonspor’un menfaatleri. Ben Mehmet’e ‘Menajerleri bir tarafa bırak, bu transferi bizzat ben üstleneceğim’ dedim ama buna rağmen kendisi bir takım demeçlerde buludu. Camialar arasında sorun yaratacak bu açıklamalara asla izin vermem. Trabzonspor menfaatleri göz önüne alınırsa Mehmet Ekici transferi bizim açımızdan Beşiktaş’a çok daha yakın görünüyor. Ancak Mehmet sezon sonuna kadar Trabzon’da da kalabilir. Bunu önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmeler belirleyecek. Bizim Trabzonspor olarak önceliğimiz camialar arasında sorun yaratmadan tranfseri çözmek ve kulüpler arasında yeni bir gerilim yaratmanın önüne geçmek." (Hürriyet)
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Teknik direktör Şenol Güneş'in "Mehmet Ekici'yi istemiyorum" demesine rağmen Başkan Fikret Orman'ın, "Ben alırım. Oynatıp, oynatmamak hocanın bileceği iş" inadı Tolgay Arslan krizine neden oldu. Görüştüğü yöneticilere "ben takasa gitmem. Gideceğim takımı ben seçerim" diyen Tolgay, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye mesaj göndermişti. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi ise Tolgay'ın menajerine, "Avrupa'dan kulüp bul. Bonservisi 5 milyon euro'dur" mesajı verdi. Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans sonrasında başta Valencia olmak üzere pek çok takımın gündemine gelen Tolgay'ın menajeri ise sürpriz bir isim. Robin van Persie ve Jeremain Lens'in de menajerliğini yapan Kees Vos. Vos'un, Ali Yıldırım'la dün yaptığı görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmezken, Tolgay için olabileceği iddiası gündeme geldi. (Fotospor)
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Ersan Gülüm'ün transferinin netlik kazanmasından sonra Beşiktaş'ta yeni transfer Matej Mitrovic'e de yol göründü. Geldiği günden bu yana idmanlarda takıma adapte olmakta zorlanmasıyla dikkat çeken Mitrovic'in 6 aylığına Anderlecht'e kiralanması gündeme geldi. Geçen sezon devre arasında alınan Aras Özbiliz de, bir maç bir forma giymeden Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. (Fotomaç)
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Olcay Şahan'ın transferinden sonra bordo-mavililerin Rhodolfo'yu kiralamak için Beşiktaş'a teklif yapması gündeme geldi. G.Saray'a "hayır" diyen Rhodolfo'nun iknası konusunda Başkan Fikret Orman'ın devreye gireceği de gelen bilgiler arasında. (Fotospor)
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansıyla Dick Advocaat'ın gözünden düşen Emenike, Fernandao'nun da form tutmasıyla sarı-lacivertli formadan iyice uzaklaştı. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti. Spartak Moskova'nın ardından Rubin Kazan'ın teklifi yükseltmesiyle birlikte anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve Emenike'nin önümüzdeki birkaç güne imzayı atacağı bildirildi. (Fotospor)