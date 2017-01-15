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Inter - Chievo
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Inter: 3 - Chievo: 1

Serie A'nın 20. haftasında Inter evinde Chievo'yu 1-0 geriden gelip 3-1 yendi

15 Ocak 2017 Pazar, 00:30:37 Güncelleme: 00:40:05

Serie A'da eski günlerini mumla arayan Inter, 20. haftada sahasında Chievo'yu ağırladı.

34'te Pellissier'nin golüyle Chievo ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda beraberlik sayısı için bastıran ev sahibi, 69. dakikada Icardi ile bu amacına ulaştı ve durum 1-1 oldu.

Golden sonra moral bulan Inter'de 86'da sahneye Perisic çıkıp golünü atarak maçı 2-1'e getirdi. 90. dakikada Eder Martins son sözü söyledi ve Inter maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Inter puanını 36 yaparken, Chievo ise 25 puanda kaldı.

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