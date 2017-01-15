ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ
15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Eskişehirspor: 3 - Altınordu: 0
FUTBOL

Eskişehirspor: 3 - Altınordu: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor, konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 yendi

15 Ocak 2017 Pazar, 17:14:22 Güncelleme: 17:21:55

ESKİŞEHİRSPOR: 3 - ALTINORDU: 0

STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Gökmen Olgaç

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan Erdoğan, Uğur İnceman, Kaan Kanak, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 88 Hakan Çinemre), Dorukhan Toköz, Erkan Zengin (Dk. 80 Bilal Aziz Özer), Ofoedu (Dk. 75 Mehmet Murat Uçar), Bruno
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Serkan Göksu, Yusuf Abdioğlu, Sertaç Çam (Dk. 68 Fatih Aktay), Arif Morkaya, Abdülkadir Parmak, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 32 Seydi Kayasoy), Barış Alıcı (Dk. 46 Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt

GOLLER: Dk. 21 Erkan Zengin (penaltıdan), Dk. 65 Bruno, Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 6 Yusuf Abdioğlu, Dk. 84 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 16 Akaminko (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'de puan durumu

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Havalimanı güvenliğine yakalandılar!
GÜNDEM

Sevgilisini bavula koyup kaçırmak istedi ama...
Kasımpaşa: 3 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Paşa'ya 15 dakika yetti!
"İnşallah Trabzonspor'a gider"
FUTBOL

"İnşallah Trabzonspor'a gider"
Spor Toto All-Star 2017 nefes kesiyor...
BASKETBOL

All-Star'a damga vurdu!