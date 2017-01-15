Eskişehirspor: 3 - Altınordu: 0 | MAÇ SONUCU

ESKİŞEHİRSPOR: 3 - ALTINORDU: 0
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Gökmen Olgaç
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan Erdoğan, Uğur İnceman, Kaan Kanak, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 88 Hakan Çinemre), Dorukhan Toköz, Erkan Zengin (Dk. 80 Bilal Aziz Özer), Ofoedu (Dk. 75 Mehmet Murat Uçar), Bruno
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Serkan Göksu, Yusuf Abdioğlu, Sertaç Çam (Dk. 68 Fatih Aktay), Arif Morkaya, Abdülkadir Parmak, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 32 Seydi Kayasoy), Barış Alıcı (Dk. 46 Alican Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt
GOLLER: Dk. 21 Erkan Zengin (penaltıdan), Dk. 65 Bruno, Dk. 77 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 6 Yusuf Abdioğlu, Dk. 84 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 16 Akaminko (Eskişehirspor)