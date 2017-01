Aziz Yıldırım'dan olay açıklamalar...

İşte Aziz Yıldırım'ın sözlerinden satırbaşları...



"Türk sporu böyle gitmez, zarar veriyorsunuz. Çok geniş açıklama yapacağım. Hazırlanıyorum, yapacağım"



"Dün Aykut Hoca konuşuyor. Yanlış mı konuştu? Doğru. Başkanlar konuşuyor, yanlış mı? Değil. Gelin hep beraber konuşalım."



"Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum. Spor terörü var!"



"MHK başkanı bizimle bir kere konuşmadı, bir kulüp başkanıyla buluşup konuşuyor. Hem de iki defa..."



"Devlete çağrı yapıyorum, bu spora el atın. Yazık yani, yazık. Böyle düzen olur mu ya?"



"TRT'de biri çıkıyor, çok akıllı ya, 'Kulüpler 100 milyon TL alıyor' diyor. 30 milyon alıyoruz ya..."



"Ya oğlum, iyi oyna, şöyle yap, Avrupa'ya git dediğimizde, 'İyi oynuyorum zaten diyorlar"



"Türk Milli Takımı başarılı olamaz. Yerli oyuncuların hepsi kendini atlamış zannediyor. Bir gelişme yok yani"



"Böyle sistem olmaz beyler, sizler de bu çarkın içinden çıkın. Hatır, gönül, muhabbet işine girmeyin"



"Bir gün çağırıp da federasyona, böyle bir plan hazırladık, altyapı böyle, hiç yok. Herkes para yeme peşinde, para yiyorlar"



"Türk futbolu 10 sene sonra bu durumdan kurtulamaz. Almanya hatırlayın, 2000'lerde hiç oyuncusu yoktu"



"32 numara hadiseyi yapıyor, sarı kartı ona göstermiyor, başkasına gösteriyor. Televizyonda da herkes 3 maymunu oynuyor"



"Sayın başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor, açıklasınlar. Paranın üstüne oturmuşlar"



"Bu ülkede cumhurbaşkanını, başbakanı tenkit edebiliyorsunuz, TFF'ye laf edince ceza veriyorlar. Ne verirseniz verin"



"Bana ceza vermeniz olayı çözecekse, ben hiç gelmeyeyim. Ama söyleyeceğiz doğruları, yanlışları"



"3 Temmuz'da sadece Aziz Yıldırım ve arkadaşları mı vardı? Kimler vardı, neler vardı..."



"Kötü oynarız, yeniliriz. Önemli değil, ne yapalım. Hesabı varsa, biz veririz"



"Türk sporunun yeniden organize edilmesi lazım"



"Daha 6. dakikada penaltı var. bu kulüpler milyon Euro'lar harcıyor. Bu paraların kazanılması için emekler bir düdükle boşa.."



"Bu hakem kimin tarafı, Cüneyt Çakır'ın tarafı. MHK ile hakem tartışıyor ya, zincir de kaybolmuş. Kim, kime..."



"Kaç tanesini görevden uzaklaştırdılar, yeni bir kadro oluşturdular. Şimdi gene bozuldu"



"Hakemlere para verilsin diye destek veren başkandım. Kafaları rahat olsun, onlar da sahada mutlu maç idare etsin"



"Bir hata yapılıyorsa, 'burada, burada, burada' olmaz. Hakem camiasında gruplaşmalar var"



"İlk devrede 2-3 takım hariç, her takıma hakem hataları yapılıyor. Sarı kart gösteriyor, 'burada, burada, burada' diyor"



"Böyle profesyonellik olmaz, duysunlar beni. Seyirciler bu soğukta geliyor, oyuncular bunun idrakında değil"



"Adanaspor'u tebrik ediyorum. Hak ettiler, puan aldılar. Bizim takım kötü oynadı, iyi oynamadılar"



"Hata yapan ceza alacak. Dün Mete Kalkavan'ın hali neydi öyle ya, neydi. İstikrar olacak hakem kararlarında"



"Birlik, beraberlik Türkiye için iyi, onun için konuşmuyoruz; ama hep hata var, hep hata var"



"Bugün bu stat dolu olsaydı, millet sahaya girerdi"



"Ben hapishaneye girdim, bir kişi Kulüpler Birliği'nden gelip de beni ziyaret etti mi? Ben niye gideyim?"

"Ağzımızı açsak, 'hop' ceza; sportmenliğe aykırı. Neymiş, ceza almam lazımmış. Acayip acayip şeyler"



"Bu sene en az 10 tane TFF'ye mektup yazdım. Her konuda yanlışları yazdım, hakem hatalarını anlattım, kasetleri koydum"



"2-3 takım hariç, herkes zarar görecek, belli. 2 puan kaybettiğimiz için yapmıyorum bunu"



"En kolayına giden, 'Penaltıyı görmedim' diyor. Görmediysen hakemliği bırak o zaman"



"Seçim olacaksa, seçim. Yusuf Namoğlu gitmiş kalmış önemli değil mesele. Zihniyet önemli. Düşünceden bahsediyorum"



"Bu hakemlerden şikayetçiyseniz, gelin hep beraber yeni federasyon seçimi yapalım"



"Her şeyi TL'ye çevirelim diyorlar, ceza dolarla. Gelin 5 yıl yabancıyı yasaklayalım, altyapıları düzenleyelim"



"Böyle giderse Türk sporu gelişmez, her gün tiyatro oynarız"



"Bu sistemden dolayı, Türkiye'nin başarısı tesadüf olur, yine söylüyorum. Devamlılık arz eden başarı yakayalamazsınız"



"Bizimkiler kafalarına göre karar veriyor ya. Kaleci vakit geçiriyor, uyarı yok. Islıkla seyirci uyarıyor"



"14 sayfa savunma yazdım gönderdim bugün. Artık yazdığım her yazıyı Cumhurbaşkanlığı sekreterine de göndereceğim"



"Herkesin aklında bir şeyler var. Bugünkü hakem 2-2'den sonra maç 2-2 bitsin diye elinden geleni yaptı"



"Hasan Doğan rahmetli ne yaptı, bütün çürükleri temizledi. Elma, armut temizlenecek, yenileri gelecek"



"Biz Mehmet Ekici'ye talip olmadık, Galatasaray ile görüşüyormuş. Trabzon'dan istiyorlarsa görüşelim demişler"



"Trabzon, 2 ay önce Aatif ve Fernandao'yu istedi, biz de 'olmaz' dedik. Sonra hocaya sorduk, 'Aatif'i verebilirsiniz' dedi"



"Aatif + 500 bin Euro veriyorduk. Aatif'a sorduk, dedi ki gitmek istemiyorum. Hocaya da sorduk, 'o zaman gönderin, gelsin' dedi"



"Biz Trabzon'a bunun üzerine parasal teklifte bulunduk. '2 milyon Euro ödeme yapalım' dedik. Onlar 'hayır' diyor"



"Sezon sonunda (Mehmet Ekici) bize gelmek istiyorsa, oturup konuşur. Tercihinin Fenerbahçe olduğunu da çocuk ifade ediyor"

"Beşiktaş sanıyor ki, Eto'o konusuna biz girdik. Ben hocaya sordurdum, 'düşüncesi varsa biz de girelim' dedim, 'hayır' dedi"



"Antalya'ya ben Aatif konusunda sitem ettim, bu çocuğun aklını karıştırıyorsunuz diye"



"Bizim üst akılla öyle şeyimiz yok. Çok oyuncu bize gelmek istiyor. Her yerden, nasıl anlıyorsanız. Tek, tek söyleyeceğim"



"Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gelmesin, Fenerbahçe kuvvetlenir, onların şeyi. Bir oyuncuyla ne kadar olur, saçma"