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Giresunspor - Büyükşehir Gaziantepspor
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Giresunspor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 yendi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 21:13:27 Güncelleme: 21:15:28

GİRESUNSPOR: 2 - BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: 1

STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çilimli, Kamil Çetin

GİRESUNSPOR: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 79 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 62 Isaac) , Özgür Can Özcan (Dk. 87 Cihan Can), Dodo, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Rıza Efendioğlu, Gökhan Alsan, Ramazan Kahya (Dk. 23 Razaman Civelek), Muhammet Reis, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, İbrahima (Dk. 76 Tevfik Köse), Keita (Dk. 58 Murat Ceylan), Ahmet Kesim

GOLLER: Dk. 28 Özgür Can Özcan, Dk. 67 Dimitriadis (Giresunspor) Dk. 42 Ramazan Civelek (Büyükşehir Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Dk. 71 Volkan Okumak, Dk 73 Özgür Yılmaz (Giresunspor), Dk. 56 Gökhan Alsan, Dk 90+3 Murat Ceylan (Büyükşehir Gaziantepspor)

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