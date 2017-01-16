Quaresma'dan Şenol Güneş'e şok tepki!

Osmanlıspor-Beşiktaş mücadelesinde Quaresma maça damgasını vurdu. 69. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bırakan Portekizli yıldız, saha kenarına geldiğinde eldivenlerini çıkartıp sinirden yere attı.

ŞENOL GÜNEŞ: YANLIŞ YAPTI

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de oyundan çıkarken eldivenlerini çıkarıp atan Quaresma için şunları söyledi:



"Çıkarma şekli ve yeri yanlış olabilir, hatalı. Niyet okumayacağım ama daha farklı çıkması gerekiyordu. Çıkma şekli doğru değil. Onun gibi işini seven iyi bir profesyonelin yanlış yapmaya hakkı yok, örnek olması gerekiyor. Hiçbir oyuncunun tepki göstermeye hakkı yok. Takıma zarar vermelerine izin veremeyiz. Karşılıklı konuşuruz. Kavgacı değiliz ama yanlış varsa onu da söylemek durumundayız. Bizim için esas olan Beşiktaş'ın büyüklüğüdür."