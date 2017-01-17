Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1 - Fas: 0

Gabon'un Oyem kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol atamayınca, soyunma odasına 0-0'lık skorla gidildi.
Müsabakanın 55. dakikasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Herve Kage'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas karşısında 3 puanı tek golle aldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Lomalisa Mutambala 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala 65. dakika sahada kaldı.
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