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Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı
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Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Gençlerbirliği, 5. hafta Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

17 Ocak 2017 Salı, 11:19:35 Güncelleme: 11:23:41

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği, 5. hafta maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün ilk maçında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-0 yenilen Gençlerbirliği, kupada moral bulmaya çalışacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4'te 4 yapan Gençlerbirliği, 12 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen başkent ekibi, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.

C Grubu'ndaki diğer maçta ise yarın saat 12.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile Menemen Belediyespor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.

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