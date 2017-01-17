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Hamit Altıntop'a teklif yağıyor

Bandırmaspor'un transfer etmek istediği milli futbolcuyla Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor da ilgileniyor

17 Ocak 2017 Salı, 11:44:54 Güncelleme: 11:47:54

Türkiye 1. Ligi ekibi Bandırmaspor'un Hamit Altıntop'u transfer teklifi bulunmasının ortaya çıkmasından sonra Süper Lig takımları da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçtiği bildirildi.

Bandırmaspor Asbaşkanı Ömer Beyaz, bir süre önce Galatasaray yönetiminin sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop'un transferi için yaptıkları ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını, haber beklediklerini tekrarladı. Asbaşkan Ömer Beyaz, bu transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının çok daha güçlü olacağını belirtti.

Bu arada Bandırmaspor'un Hamit Altıntop'la ilgilendiğinin açıklanmasının ardından Süper Lig takımları Akhisar Belediyespor, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un da yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak istediği belirtildi. Çaykur Rizespor'un ise Hamit Altıntop'a 500 bin euro teklif ettiği öne sürüldü.

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