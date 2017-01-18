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Medipol Başakşehir - Yeni Amasyaspor maçı
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Medipol Başakşehir - Yeni Amasyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Medipol Başakşehir, Yeni Amasyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Medipol Başakşehir - Yeni Amasyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:12:55 Güncelleme: 11:17:34

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. hafta maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Yeni Amasyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek. Peki Medipol Başakşehir - Yeni Amasyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - YENİ AMASYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Koray Gençerler düdük çalacak. Maç A2 TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Spor Toto Süper Ligde 17. haftayı lider kapatan ve kupada gruptan çıkmayı daha önce garantileyen turuncu-lacivertliler, Yeni Amasyasporu da mağlup ederek 5te 5 yapmayı hedefliyor.

Yeni Amasyasporun ise kupada oynadığı 4 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Turuncu-lacivertli takımda, Hakan Özmertin sakatlığı bulunuyor.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcının bu mücadelede, ligde az şans bulan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.

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