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Yusuf Şimşek
FUTBOL

Yusuf Şimşek'ten veda açıklaması

Teknik direktör Yusuf Şimşek, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Mersin İdman Yurdu'ndan ayrıldığını açıkladı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:39:13 Güncelleme: 19:44:51

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Yusuf Şimşek, kulüpten ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şimşek, 92 yıllık köklü takıma ekibiyle büyük bir heyecan ve hevesle, geçmişte olduğu gibi önemli başarılara imza atmak için geldiğini ifade etti.

Geldiklerinde takımın olumsuz durumu ne olursa olsun yine de inanarak yola çıktıklarını aktaran Şimşek, "Bana ve ekibime vaat edilenler maalesef yerine getirilemedi. Takımın da aldığı olumsuz sonuçlardan son derece üzüntü duymaya başladık. Yönetimimiz, transfer tahtasını açamadığı ve bize verdikleri sözleri yerine getiremediği için üzülerek de olsa Mersin İdmanyurdu Kulübünden ayrılma kararı aldım. Kısa süre de olsa birlikte çalıştığım futbolcularıma, kulüp yönetimine ve taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim" dedi.

 

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