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Jermaine Jones Los Angeles Galaxy
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Jermaine Jones, Los Angeles Galaxy'de!

Los Angeles Galaxy, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Jermaine Jones'u kadrosuna kattı

19 Ocak 2017 Perşembe, 09:58:30 Güncelleme: 09:59:56

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki ABD'li milli futbolcu ile resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel kariyerine Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Jones, aynı ülkenin Bayer Leverkusen ile Schalke 04, İngiltere'nin Blackburn Rovers ve ABD'nin New England Revolution ile Colorado Rapids ekiplerinde forma giydi.

Jermaine Jones, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında forma giydiği Beşiktaş ile 10 maça çıkmıştı.

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