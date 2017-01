Tolga Gül: "Galatasaray maçında hedefimiz galibiyet"

Gül, bu sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve buna göre bir yol haritası çizdiklerini bildirdi. Lige iyi başladıklarını ve spor kamuoyunun, takımlarını oynadığı maçlarda takdir ettiğini belirten Gül, şöyle konuştu:



"Belki kaybettiğimiz karşılaşmalar oldu ama bu maçlarda bile herkes gördü, bu takım iyi takım. Bunu herkese söylettik. Dediler ki, 'Hoca iyi, transferler iyi yapılmış, mağlup olmasına rağmen iyi takım.' Maçlar da kazandık, puanlar da topladık. İlk 8 haftada öngördüğümüzün de üstünde puanları yakalamıştık ancak son 8 haftada hakem hataları ve çeşitli nedenlerden dolayı istediğimizi yapamadık. Dolayısıyla 16 haftalık bölümde 18 puanda kaldık. Bu, hedeflediğimizin birkaç puan altında ancak moralimizi bozacak kadar da değildi."



Ligin ikinci bölümünün ilk haftasında Akhisar Belediyespor'u yendiklerini hatırlatan Gül, şimdi önlerinde Galatasaray ile önemli bir maçları olduğunu kaydetti.



Galatasaray ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadıkları maçı, takımlarının çok iyi bir performans sergilemesine rağmen son saniyelerde yedikleri golle kaybettiklerini anımsatan Gül, şimdi hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı.



"TÜRKİYE'NİN '3 BÜYÜKLER' DİYE BİR GERÇEĞİ VAR"

Türkiye'nin "3 büyükler" diye bir gerçeği bulunduğunu ve bunun her daim olacağını anlatan Tolga Gül, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gerçeği... Bu 3 büyük takım ülkemizin en önemli ekipleri. Karabük'te bu sezon bu 3 takımdan ilk defa birini ağırlıyoruz. Bunun heyecanı var." ifadelerini kullandı.



Bu takımlara karşı yapılan maçlarda oyuncuların kendiliğinden konsantre olduğunu söyleyen Gül, "Bizler ve taraftarımız da aynı şekilde konsantre oluyor. Onların da eksikleri var ancak her zaman Galatasaray Galatasaray'dır. Her ne kadar eksiği olsa da onun yerine oynayacak oyuncu Galatasaray gibi bir takımda olduğu için mutlaka önemlidir. Ben Galatasaray'ın eksiği olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"PAROLAMIZ TABİKİ 3 PUAN"

Kendi takımlarında da 6 eksik olduğuna değinen Tolga Gül, "Bizim de eksikliklerimiz var. Afrika Kupası, ligde en büyük zararı bize verdi. Üç tane çok önemli oyuncumuz yok, 3 de sakat oyuncumuz var. Altı eksik bizim gibi takımlar için çok önemli." şeklinde görüşlerini aktardı.



25 kişilik kadro oluşturduklarına değinen Gül, sözlerini şöyle tamamladı:



"Her ne kadar olmayan arkadaşların eksikliklerini hissetsek de onların yerine oynayacaklar var. Onlar da maksimum verim ve performansla yerine oynadıkları arkadaşlarını aratmazsa, hem kendi performanslarını bir yere getirmiş, forma şanslarını yükseltmiş hem de Galatasaray karşısında bizim galibiyete gitmemize yardımcı olmuş olurlar. Çok zor bir maç ama parolamız tabii ki 3 puan. Kardemir Karabükspor bu 3 büyük takımı yenmedi mi? Yendi. Niçin hafta sonu aynı şey tekrar etmesin."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER