Fildişi Sahili: 2 - Demokratik Kongo: 2

Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Fildişi Sahili'yle Demokratik Kongo karşılaştı.

Demokratik Kongo, mücadelenin 11. dakikasında Neeskens Kebano'nun golüyle 1-0 öne geçti. Fildişi Sahili, 25. dakikada Wilfried Bony'nin golüyle skoru eşitledi. Bu golden 3 dakika sonra, Junior Kabananga'nın attığı golle Demokratik Kongo yeniden öne geçti ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Fildişi Sahili 67. dakikada Serey Die'nin golüyle skoru 2-2 yaptı, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu karşılaşmanın ardından Demokratik Kongo puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu, Fildişi Sahili ise 2 puanda kaldı.