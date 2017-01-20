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Fildişi Sahili: 2 - Demokratik Kongo: 2
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Fildişi Sahili: 2 - Demokratik Kongo: 2

2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'yle Demokratik Kongo 2-2 berabere kaldı

20 Ocak 2017 Cuma, 20:57:57 Güncelleme: 21:00:11

Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Fildişi Sahili'yle Demokratik Kongo karşılaştı.

Demokratik Kongo, mücadelenin 11. dakikasında Neeskens Kebano'nun golüyle 1-0 öne geçti. Fildişi Sahili, 25. dakikada Wilfried Bony'nin golüyle skoru eşitledi. Bu golden 3 dakika sonra, Junior Kabananga'nın attığı golle Demokratik Kongo yeniden öne geçti ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Fildişi Sahili 67. dakikada Serey Die'nin golüyle skoru 2-2 yaptı, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu karşılaşmanın ardından Demokratik Kongo puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu, Fildişi Sahili ise 2 puanda kaldı.

 

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