İlhan Cavcav, 4 Ekim 1935 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Türk iş aadamı, fabrika sahibi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı'dır.

Ankara'nın Hamamönü ilçesinde dünyaya gelen İlhan Cavcav, eğitim hayatına Ankara 10. Yıl İlkokulu'nda başladı. Öğrencilik yaşamı boyunca babasının işlettiği değirmende çalışarak baba mesleğini öğrendi. İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Atatürk Lisesi'nde ortaokuldan sonra eğitime ara verip aile şirketinin veznesinde ve şirket muhasebesined çalışmaya başladı.

Futbol hayatı 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna stoper pozisyonuyla katıldı. Bir çok maçta yer aldıktan sonra profesyonelliğe geçmesi teklif edildi ancak aile fabrikasındaki işleri sebebiyle sözleşmeyi kabul etmedi.

Amatör oynamak istediği için Bahçeli Gençlik Spor'a gitti ve ilk maçında da eski takımı PTT karşısında oynayacaktı. Duygusal olarak oynayamayacağını düşünen antrenörü tarafından oynatılmadığı için futbolu bıraktı.

Uzunca bir süre iş hayatında yer aldıktan sonra Ankara'nın büyük sanayicileri arasına girdi. 1975'te Hacettepe'nin başkanı olsa da engellenemeyen düşüş sebebiyle başkanlıktan istifa etti.

1978'te Gençlerbirliği başkanı oldu ve tam 3. Lig'e düşerken futbol yöneticilerine 2. ve 3. liglerin birleştirilmesi teklifini önerdi ve kabul edildi. Böylece Gençlerbirliği yeniden 2. Lig'e döndü.

Başkanlık görevi esnasında çok ucuza aldığı futbolcuların geliştirilmesiyle büyük kulüplere yüksek meblağlara satması kulübü finansal açıdan geliştirdi ve Gençlerbirliği hiç kimseye borcu olmayan bir takım oldu.

İlhan Cavcav, 21 Ocak 2017 tarihinde beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan İlhan Cavcav'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.