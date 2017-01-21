GALATASARAY HABERLERİ
21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray
FUTBOL

Galatasaray'da berat töreni

Galatasaray Kulübü'nün yeni üyelerine beratları verildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:38:32 Güncelleme: 13:40:03

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törende, 298 yeni üye, berat ve üyelik kartlarını aldı.

Törende yeni üyelere hitaben bir konuşma yapan Özbek, "Bu kulüpte emek, hırs, mücadele ve gözyaşı var. Artık her adımınız bu büyük ailenin faydasına olmalı, daha büyük bir sorumlulukla atılmalı. Sizlerden bu eşsiz büyüklüğün farkına vararak davranmanızı ve yaşadığınız her yerde, yaptığınız her işte örnek teşkil etmenizi istiyorum. Üyeliğinizin sizlere, camiamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum ve yaşasın Galatasaray diyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar da kulüpteki üye sayısının 12 bin 318'e yükseldiğini söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de devre arasında kesinleşen transferler
FUTBOL

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi!
Günün öne çıkan transfer iddiaları (21 Ocak 2017)
FUTBOL

Hamit Altıntop'un yeni takımı...
Arda Turan transfer olacak mı?
FUTBOL

"33 yaşına kadar..."
İlhan Cavcav'dan kötü haber
FUTBOL

İlhan Cavcav'dan kötü haber