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Volkan Demirel Fenerbahçe
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Volkan Demirel'den Başakşehir maçı için taraftara çağrı!

Volkan Demirel, Başakşehir maçının önemini vurgulayarak, "Taraftarlarımız bizim itici gücümüz, kuvvetimiz. O yüzden onların maça gelmesini şiddetle istiyoruz" dedi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 21:12:31 Güncelleme: 21:19:02

FB TV'ye konuşan Volkan, Medipol Başakşehir maçına ilişkin, "Önemli bir maç. Medipol Başakşehir bu ligin lideri şu an. Farkı kapatabilmek için önemli bir fırsat. Fenerbahçe bu tarz zorlu maçlardan hep en iyi şekilde çıkmıştır. Biz de maçı kendi avantajımıza çevirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Volkan, "Fenerbahçe olarak kendi sahamızda oynadığımız her maçta üstünlüğümüz vardır. Bu üstünlüğümüzü bu maçta da yansıtacağımızı düşünüyorum. Bunu tabii ki tek başımıza yapamıyoruz. 12. adamımız yanımızda olmalı. Onların olmadığı maçlardaki puan kayıplar ortada. En yakın örnek; Adanaspor maçı, Alanyaspor maçı, Kayserispor maçı. Ama onların geldiği maçlara da örnekler verebilirim; Manchester United maçı, Galatasaray maçı, Beşiktaş maçı, Feyenoord maçı. Onlarla oynadığımız maçlar çok farklı, onlarsız oynadığımız maçlar çok farklı. Onlar bizim itici gücümüz. Onlar bizim kuvvetimiz, onlar bizim arkamızda hissettiğimiz bir etken. O yüzden onların maça gelmesini şiddetle istiyoruz. Bu mevkiden de önemli. Yani ben 1 numara olmuşum kalede... Ben olmasam başkası oynar ama onların statta olması lazım. Mesela Moussa Sow yok şu an aramızda ama Moussa'nın olmayışı onların statta oluşuyla beraber o açık kapanacaktır. En büyük gücümüzü, 12 numaramızı yarın statta görmek istiyoruz. Gelirlerse de hep beraber güzel bir galibiyet alıp yolumuza devam edeceğiz. Evet onları üzüyoruz, son maçta aldığımız sonuçtan ötürü... Ama ligde böyle alınan sonuçlar oluyor. Lig uzun bir maraton. Geçen haftadan önemli olan artık bu hafta. Geçen hafta geçmişte kaldı, hala her şey elimizde. Bu hafta kazandığımız takdirde yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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