Trabzonspor'daki Olcay Şahan gerçeğini Habertürk açıklıyor!

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ
Ekonomik anlamda adımlarını hep temkinli atan Trabzonspor yönetimi, Süper Lig’de alınan kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde kesenin ağzını sonuna kadar açtı...
Şu ana kadar Emmanuel Mas, Jaoa Pereira ve Carl Medjani’yi renklerine bağlayan Bordo-Mavililer’in bir diğer transferi Olcay Şahan’ın sözleşmesiyle ilgili önemli bir detaya HABERTÜRK ulaştı.
Trabzonspor’a 3.5 yıllık imza atan Olcay Şahan için eski kulübü Beşiktaş’a 200 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödenmişti.