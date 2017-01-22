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FUTBOL

Trabzonspor'daki Olcay Şahan gerçeğini Habertürk açıklıyor!

21 Ocak 2017 Cumartesi, 22:37:47

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    HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

    Ekonomik anlamda adımlarını hep temkinli atan Trabzonspor yönetimi, Süper Lig’de alınan kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde kesenin ağzını sonuna kadar açtı...

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    Şu ana kadar Emmanuel Mas, Jaoa Pereira ve Carl Medjani’yi renklerine bağlayan Bordo-Mavililer’in bir diğer transferi Olcay Şahan’ın sözleşmesiyle ilgili önemli bir detaya HABERTÜRK ulaştı.

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    Trabzonspor’a 3.5 yıllık imza atan Olcay Şahan için eski kulübü Beşiktaş’a 200 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödenmişti.

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