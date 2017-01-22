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Jackson Martinez Guangzhou Evergrande
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Beşiktaş, Jackson Martinez'den vazgeçmiyor!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Jackson Martinez için Guangzhou Evergrande’den gelecek yanıtı bekliyor

22 Ocak 2017 Pazar, 00:45:45 Güncelleme: 09:29:25

Kerim Frei’ı Birmingham’a satan ve kasasına 2 milyon 250 bin Euro koyan Kartal’ın forvet bekleyişi sürüyor.

Fernando Torres için Atletico Madrid’den haber bekleyen Beşiktaş, İspanyol yıldızın Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmaması üzerine Jackson Martinez ismine yoğunlaştı.

Çin’den ayrılmayı kafasına koyan Kolombiyalı'yı çok isteyen Siyah-Beyazlılar’ın mali anlamda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Kartal’ın bonservisi el yakan 30 yaşındaki forveti kiralamak için tekrar harekete geçtiği ve oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande’den gelecek yanıtı beklediği öğrenildi.

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