Kasımpaşa - Trabzonspor | CANLI YAYIN

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KASIMPAŞA - TRABZONSPOR



STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 16.00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: BeIN SPORTS 1



KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Pavelka, Tunay, Adem, Koita

YEDEKLER: Kadem, Otigba, Bozhikov, Andre Castro, Shala, Turgut Doğan, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Castillo, Yusuf Yazıcı, Olcay, N'Doye

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Suk

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal



PAŞA SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI

Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. İstanbul ekibi, 14. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u, 15. haftada sahasında, o haftaya kadar namağlup durumda bulunan Beşiktaş'ı ve 17. haftada yine evinde Gençlerbirliği'ni yendi. İki takım arasında sezonun ilk haftasında Trabzon'da yapılan karşılaşmayı Bordo-Mavililer 2-0 kazanmıştı.

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16. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, 16. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın ligde karşılaştığı 15 maçın 6'sından Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-Mavililer, 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakibinin kalesini 21 kez havalandırdı, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.



DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Trabzonspor, İstanbul deplasmanında oynadığı 7 maçtan sadece birinde galip gelebildi. Tek galibiyetini 2010-2011 sezonunda 7-0 gibi farklı bir sonuçla elde eden bordo-mavililer, İstanbul'da 3 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı.



Karadeniz ekibi, son 4 deplasman maçında ise 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle, 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo-mavili takım, dış sahada Kasımpaşa'ya 12 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.