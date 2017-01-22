Jeremain Lens: Taraftarlarımıza ihtiyacımız var

Fenerbahçe’nin yıldızlarından taraftarlara davet: Maça gelin, stadı doldurun... Medipol Başakşehir ile yapılacak çok önemli maç öncesinde satılan bilet sayısının istenilen seviyede olmaması futbolcuları harekete geçirdi.

Kanarya’nın üç yıldızı resmi internet sitesinden taraftarlara şu çağrıda bulundular:

VOLKAN DEMİREL: “Taraftarlarımız bizim itici gücümüz, kuvvetimiz. O yüzden onların maça gelmesini şiddetle istiyoruz. Önemli bir maç. Fenerbahçe bu tarz zorlu maçlardan hep en iyi şekilde çıkmıştır. Bunu tabii ki tek başımıza yapamıyoruz.”



JEREMAİN LENS: “İyi bir sonuç alabilmemiz için bu maçta taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onlarla birlikte savaşıp bu maçı kazanacağımıza olan inancım tam. Taraftarlarımızla oynadığımız maçların havası başka oluyor. Umarım Başakşehir maçında da bizi yalnız bırakmazlar ve galibiyet için birlikte mücadele ederiz.”



MARTİN SKRTEL: “Bizim için çok önemli bir maç. Ligin ilk sırasında yer alan bir ekiple mücadele edeceğiz. Bu maçı kazanmak zorundayız. Tabii ki stat dolu olduğu zaman atmosfer bambaşka oluyor. Benzer bir atmosfer olursa taraftarımızın gücü ile birlikte galip gelmemiz daha kolaylaşacaktır.”



KJAER'DEN FEDAKARLIK

Kanarya’da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Simon Kjaer, Medipol Başakşehir’e karşı sahadaki yerini alabilecek. Sağ bacak üst ön adalesinde ağrı nedeniyle ligdeki Adanaspor ve kupadaki Gençlerbirliği mücadelelerinde forma giyemeyen Danimarkalı stoper, sadece iki idmana çıkmasına rağmen fedakarlık yaparak oynamak istediğini belirtti. Bu arada dün akşam Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan son antrenmanı başkan Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkan Önder Fırat ile yönetim kurulu üyesi Serdar Erkan da izledi. Başkan Yıldırım ve yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara Başakşehir maçı öncesi moral veren konuşmalar yaptılar.