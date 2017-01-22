GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
İlhan Cavcav
FUTBOL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Cavcav'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın ailesine taziye dileğinde bulundu

22 Ocak 2017 Pazar, 15:37:08 Güncelleme: 15:41:28

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gençlerbirliği Kulübü Başkanının vefat haberini almasının ardından, bugün İstanbul-Darüsselam yolculuğu esnasında, merhumun oğlu Murat Cavcav'ı telefonla aradığını belirtti. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet dileğinde bulunduğu görüşmede, aileye de taziyelerini iletti.

Efsane başkanın gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailenin acılarını paylaştığı, tüm futbol camiasına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. İlhan Cavcav'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Başbakan Yıldırım'ın taziye mesajı şöyle:
"Türk sporunun ve iş dünyamızın efsanevi ismi İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyamıza unutulmaz hizmetlerde bulunan güzel insan İlhan Cavcav'a Allahtan rahmet diliyor, bütün spor dünyamıza ve bütün sevenlerine taziyelerimi sunuyorum"

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kasımpaşa - Trabzonspor | CANLI YAYIN
FUTBOL

11'ler belli oldu!
Ünlülerin ev halleri
MAGAZİN

Eda Taşpınar'ın mutfak pozu sosyal medyayı salladı
İlhan Cavcav'ın Türk futboluna damga vuran hikayeleri...
FUTBOL

Hoşçakal İlhan Başkan...
Spor camiasından İlhan Cavcav için başsağlığı mesajları...
FUTBOL

Fatih Terim: "İlhan Cavcav kötü günlerde..."