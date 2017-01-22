Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Cavcav'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gençlerbirliği Kulübü Başkanının vefat haberini almasının ardından, bugün İstanbul-Darüsselam yolculuğu esnasında, merhumun oğlu Murat Cavcav'ı telefonla aradığını belirtti. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet dileğinde bulunduğu görüşmede, aileye de taziyelerini iletti.

Efsane başkanın gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailenin acılarını paylaştığı, tüm futbol camiasına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. İlhan Cavcav'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Başbakan Yıldırım'ın taziye mesajı şöyle:

"Türk sporunun ve iş dünyamızın efsanevi ismi İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyamıza unutulmaz hizmetlerde bulunan güzel insan İlhan Cavcav'a Allahtan rahmet diliyor, bütün spor dünyamıza ve bütün sevenlerine taziyelerimi sunuyorum"