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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
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Bakan Akif Çağatay Kılıç'tan, İlhan Cavcav'ın evine taziye ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın taziye evini ziyaret etti. Bakan Kılıç İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav'a taziyede bulundu

22 Ocak 2017 Pazar, 15:47:14 Güncelleme: 15:52:14

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ın taziye evini ziyaret etti.

Bakan Kılıç, ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sporuna büyük emekleri olan Cavcavı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Cavcavın Türk sporunun duayenlerinden olduğunu dile getiren Bakan Kılıç, "1981 yılından beri Gençlerbirliği Kulübünün başkanı olan, Türk sporunun duayeni, çok büyük yetenekleri bulmuş yetiştirmiş, yöneticilik konusunda örnekler vermiş büyük bir spor insanımızı kaybettik. Ailesiyle görüştük, onların da tüm sevenlerine teşekkürleri var. Gerçekten çok büyük bir destek görüyorlar." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırımın telefonla aileyle görüştüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın da talimatlarını aldıklarını vurgulayan Bakan Kılıç, "Spor camiası olarak kendilerine destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. İnşallah ismi ilelebet Türk spor camiasında ve dünya sporunda yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Afrikaya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yanında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlunun uçaktan Cavcavailesini arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.

 

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