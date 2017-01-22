ELAZIĞSPOR HABERLERİ
22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Alpaslan Öztürk
FUTBOL

Alpaslan Öztürk Elazığspor'da

Elazığspor, Alpaslan Öztürk ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

22 Ocak 2017 Pazar, 19:40:51 Güncelleme: 19:42:16

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor son transferini gerçekleştirdi. Elazığspor, bonservisi Belçika'nın Standard Lige takımında bulunan Alpaslan Öztürk ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

1993 Belçika doğumlu olan 23 yaşındaki genç futbolcu, asıl mevkisi olan ön liberonun yanı sıra sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 2014 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye macerasına atılan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon ise Eskişehirspor forması giymişti. Elazığspor'un anlaşma sağladığı Alpaslan Öztürk ve Rafa Lopes'in pazartesi günü İstanbul'a gelecekleri öğrenilirken, bu futbolcuların lisans işlemlerinin İstanbul'da tamamlanacağı bildirildi. Elazığspor Kulüp Başkan Sedat Karataş, Alpaslan Öztürk ile birlikte transfer çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin otomobilleri
MAGAZİN

Ahu Yağtu'nun 1 milyon TL’lik yeni otomobili
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir | CANLI YAYIN
FUTBOL

İlk gol geldi!..
Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Kritik maç Trabzon'un!
Ünlülerin ev halleri
MAGAZİN

Eda Taşpınar'ın mutfak pozu sosyal medyayı salladı