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Kjaer: İşimizi kendimiz zorlaştırdık

Simon Kjaer, Medipol Başakşehir maçı sonrasında özeleştiride bulundu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:40:20 Güncelleme: 09:44:47

Danimarkalı yıldız, “Yapmamız gerekeni yaptık. Buradan 3 puanla ayrılmamız şarttı. 3 puan aldık ve hala ligin yukarısındayız. Açıkçası şimdiye kadar işimizi kendimiz zorlaştırdık. Bundan sonrası hiçbir şeyin bahanesi yok. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. İyi iş çıkardık. Daha fazla da gol atabilirdik. Esas mesele takımdır. Olmaması gereken şeyler olmuştur ama önemli olan takımın iyi olmasıdır. Sahadaki herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Herkes en iyisi için mücadele ediyor. Herkes bu takım için çalışıyor” diye konuştu.

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