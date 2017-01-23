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Galatasaray - 24 Erzincanspor maçı
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Galatasaray - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - 24 Erzincanspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:30:45 Güncelleme: 10:36:27

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında yarın sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - 24 Erzincanspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Geride kalan 5 haftada 12 puan toplayan Tuzlasporun lider olarak üst tura çıkmayı garantilediği grupta Galatasaray 8 puanla ikinci, Anagold 24 Erzincanspor 7 puanla üçüncü ve iddiası bulunmayan Elazığspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, yarın oynanacak karşılaşmadan berabere bile ayrıldığı takdirde son 16 turuna yükselecek ve F Grubunu zirvede bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehirin rakibi olacak. Galatasarayın mağlup olması durumunda ise turu geçecek ekip Anagold 24 Erzincanspor olacak.

Galatasarayın Spor Toto Süper Ligde Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hakan Balta, Anagold 24 Erzincanspor karşısında forma giyemeyecek.

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