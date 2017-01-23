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FUTBOL

İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:37:10

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    Hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde tören düzenlendi.

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    Geçirdiği beyin kanaması sonrasında üç gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan ve dün 81 yaşında vefat eden Cavcav'ın cenazesi öncesinde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören yapıldı.

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    İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav: "İlhan Cavcav sadece ailemizin babası değildi. Gençlerbirliği çatısı altında olan herkesin babasıydı. Babamla ilgili söyleyeceklerimi tarihe bırakıyorum. Hoşçakal baba, Hoşçakal büyük başkan."

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YORUMLAR 4
  • Misafir 10 dakika önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLSUN BÜYÜK BAŞKAN
  • Misafir 1 saat önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLSUN BÜYÜK BAŞKAN
  • Misafir 4 saat önce
    Allah rahmet etsin mekanı cennet olur inşallah Türk spor ve futbol hayatında efsane ve tek başkan
  • Misafir 5 saat önce
    allah rahmet eylesın adam gıbı adamdı bıde hasta gslıydı yerı dolmaz
  • Misafir 6 saat önce
    Allah gani gani rahmet eylesin.Mekanı cennet olur inşallah
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