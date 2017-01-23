İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:37:10 | Güncelleme: 16:11:23
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Hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde tören düzenlendi.
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Geçirdiği beyin kanaması sonrasında üç gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan ve dün 81 yaşında vefat eden Cavcav'ın cenazesi öncesinde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören yapıldı.
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İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav: "İlhan Cavcav sadece ailemizin babası değildi. Gençlerbirliği çatısı altında olan herkesin babasıydı. Babamla ilgili söyleyeceklerimi tarihe bırakıyorum. Hoşçakal baba, Hoşçakal büyük başkan."
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1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü'ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu.
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TFF Başkanı Yıldırım Demirören: "İlhan Ağabey seni hep arayacağız, hep anacağız. Seni unutmayacağız."
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Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ: "İlhan Ağabey bence Türk futbolunun duayeniydi. Onun kadar, futbolda yetişmiş bir yönetici yoktu."
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Saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra şu isimler katıldı:
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ.
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Gençlerbirliği Kulübünün yöneticileri, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve teknik heyeti ile A takım ve altyapı futbolcuları, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel.
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Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Fenerbahçe Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya.
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Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik direktörler Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, İbrahim Üzülmez, Fuat Çapa ve İrfan Buz.
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Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde düzenlenen anma töreninin ardından Cavcav'ın cenaze namazı, Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.
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Kocatepe Camisi'nde Cavcav'ın ailesinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yetkililer, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği Kulübünün yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcuları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bazı futbol kulüplerinin başkanları, spor federasyonları başkanları ve teknik direktörler hazır bulundu.
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Başbakan Binali Yıldırım, cenaze namazından ayrılırken kendisine başkent ekibinin atkısını hediye eden taraftarlarla bir süre sohbet etti.
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Cavcav'ın cenazesi, daha sonra Cebeci Asri Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Cavcav'ın mezarına toprak attı.