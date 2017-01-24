Beşiktaş Divan Başkanlığı seçimi iptal oldu

29 Ocak Pazar günü yapılması planlanan Beşiktaş Divan Başkanlığı seçimi, mevcut Başkan Yalçın Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yapılamayacak.

Karadeniz'in mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararında şu ifadeler yer aldı;

"İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017'ye 16 esas sayılı kararıyla; 29 Ocak 2017 tarihinde Beşiktaş JK'da yapılacak olan Divan Kurulu Seçimli toplantısını almış olduğu kararla durdurdu."

Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz'in Denetim Kurulu tarafından Disiplin Kurulu'na sevkiyle başlayan gerginlik tırmanmış ve Disiplin Kurulu'nun Divan Başkanı Yalçın Karadeniz'e verdiği uyarı cezası tartışmalara neden olmuştu.