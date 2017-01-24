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Altınordu Hasan Kabze ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, en son Sivasspor'da forma giyen Hasan Kabze'yi kadrosuna dahil etti

24 Ocak 2017 Salı, 16:39:44 Güncelleme: 16:40:58

 

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Hasan Kabze ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Kabze, kulübün başkanı Seyit Mehmet Özkan'a olan vefasını göstermek için Altınordu ile anlaştığını belirtti.

Takımın son oynadığı Giresunspor karşılaşmasını izlediğini ifade eden Hasan Kabze, şunları kaydetti:

"Genç bir ekibe sahibiz. Bu hem avantaj hem de dezavantaj. Takıma ağabeylik yapıp yol göstererek faydalı olacağıma inanıyorum. Altınordu, kısa sürede gerçekten çok büyük bir organizasyon yapısı kurdu. Duymak ve yaşayıp görmek farklı şeyler. Bu sisteme en küçük bir katkım olursa çok mutlu olurum. Şimdilik sezon sonuna kadar sözleşme imzaladım. Gerisi için sonra yeniden oturup planlayacağız."

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