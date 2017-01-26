Altınordu, Okan Derici ile anlaştı

Okan Derici, yaptığı yazılı açıklamada, Altınordu'nun her genç oyuncunun forma giymek istediği bir takım olduğunu belirtti. Altınordu kadrosu içinde yer almaktan mutlu olduğunu bildiren Okan, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi halinde forma giymeye hazır durumdayım. Genç yaşta Galatasaray’da geçirdiğim günler futbolculuğa bakış açımda çok büyük katkılar sağladı. Altınordu da bu gelişimi devam ettirmem açısından çok doğru bir tercih."

Almanya doğumlu 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye kariyerinde Galatasaray, Atiker Konyaspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukluspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'da mücadele etti.