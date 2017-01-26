Kayserispor'da Erol Bedir, başkan seçildi

Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Tek liste ile gidilen kurulda, Erol Bedir başkan olarak seçildi. Burada bir konuşma yapan Başkan Bedir, yapılan genel kurulun son yıllardaki en görkemli kurul olduğunu söyleyerek, "Sanırım Kayserispor'un son yıllardaki en görkemli olağanüstü genel kurulunu yapıyoruz. Çoğunluk mecburiyeti yok. 15 kişiyle de bu genel kurul yapılabilirdi. Yıllar önce kulüp yöneticiliği yaptığım dönemlerde ve özel toplantılarda, 'Bir takımın başarısı genel kurullarındaki kalabalık ile belli olur' demiştim. Büyük kulüplere baktığımız zaman 5 bin ile 10 bin kadar kişi, 5-6 liste ve buna göre de seyirci sayısı vardır. Erciyesspor ve Kayserispor'un UEFA sitelerine konu olduğu dönemlerde gene o zaman yöneticisi olduğum kulüp bu şekilde kalabalık kongreler yapıyordu ve 2 takımda birbiriyle yarışır durumdaydı. Her hafta da 15 bin seyirci ile oynuyorduk ama her ne hikmetse 'Bir şehre 2 takım fazla' denildi" ifadelerini kullandı.



"KAYSERİSPOR'A GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"

Kayserispor'a gözü gibi sahipleneceklerini belirten Bedir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımızın biri gitti, öbürünü de şu an tutabilmek için gözümüz gibi sahipleniyoruz. Allah'ın izniyle Kayserisporumuz bulunduğu yerde çakı gibi duracak ve gönül yaram Erciyesspor da böyle yetim kalmayacak. Onunla ilgili de elimizden ne geliyorsa şehir büyüklerimizle de istişare ederek mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Konuşmam da gündem oluşturacak bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü önümüzde 2 tane önemli maç var. Hafta sonu Fenerbahçe ile çok ciddi bir müsabakamız var. 3 puan almamız gereken bir maçtan bahsediyoruz. 20-25 günlük sıkıntının aşılması süresinde şehir dışında olan sayın bakanımız, büyükşehir belediye başkanımız, burada bulunan belediye başkanlarımız ve diğer kanaat önderlerimiz çok büyük mücadele verdiler. Her türlü sıkıntıya rağmen süper ligin ara döneminde en iyi teknik kadroyu ve sayısal anlamda futbolcu takviyesini Kayserispor yaptı. Bu sizlerin bize verdiği manevi güç ile yapıldı. Kulübün kayyuma kalmaması adına 15-20 arkadaşıyla adını yazdırarak yönetimi oluşturan önce başkan Ahmet Yıldız beye ve ekibine teşekkür ediyorum. Kayserispor direkten döndü.



Yönetim kurulu asil üyeleri, "Erol Bedir, Mehmet Dönmez, Mustafa Aksu, Orhan Taşçı, Naci Bedir, Mehmet Çakmak Uyar, Bahadır Kul, Türker Horoz, Metin Özer, İsmail Çöl, Serdar Maraşlıgil, Tufan Koç, İshak Şahin Fazlıoğlu, Mehmet Cingi, Erhan Karacaoğlan, Mükremin Çepni, Hasan Eskici" şeklinde belirlenirken, yönetim kurulu yedek üyeler ise şöyle:

"Fatih Çağlar Öcal, Orhan Mağdenoğlu, Halil Gezici, Zeki Çarşıbaşı, Muhammet Ali Temel, Yaşar Ekincioğlu, Süleyman Akın, Mehmet Yay, Ender Çavuş, Osman Ay, Zeki Kara, Özgen Aydıncak, Hakan Yeşilbaş, Ömer Özyurt, Hayrettin Veyisoğlu, İbrahim Turna, Lütfü Şen."

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