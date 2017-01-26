Darıca Gençlerbirliği: 1 - Boluspor: 1

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - BOLUSPOR: 1



STAT: Darıca İlçe

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Oktay Önge, Seyfettin Ünal



DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Deniz Çınar, Alper Tursun, Selçuk Baştürk, Özer Kutlu, Sinan Turan, İlyas Yılmazer, Yusuf Orhan, Alperen Doğan (Dk. 79 Gökhan Erdoğan), Doğancan Aynacı (Dk. 62 Hayrullah Bilazer), Gökhan Solak (Dk. 45 Metehan Yatkın), Murat Can Bölükbaşı

BOLUSPOR: Erdi Yokuşlu, Ramazan Sal, Murat Yıldırım (Dk. 85 Kutay Aydın), Necati Yakuplar, Fatih Nurullah Turan, Hakan Arslan, Yusuf Emre Gültekin, Jansen (Dk. 68 Furkan Şeker), Burak Asan, Mücahit Özkul (Dk. 45 Musa Sinan Yılmazer), Vrede



GOLLER: Dk. 38 Vrede (Boluspor), Dk. 90+3 Özer Kutlu (Darıca Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk. 24 Sinan Turan (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 37 Ramazan Sal, Dk. 55 Fatih Nurullah Turan, Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 66 İlyas Yılmazer, Dk. 80 Yusuf Orhan, Dk. 85 Murat Can Bölükbaşı (Darıca Gençlerbirliği)



Bu sonuçla, 4 puanlı Darıca Gençlerbirliği'nin ardından, 6 puana ulaşan Boluspor da kupaya veda etti. Grupta bu akşam oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi, ev sahibi ekibin ikinciliği kesinleşti.

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